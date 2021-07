Pd | Foschi | alberi e rifiuti | Raggi non ha fatto nulla

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “La Regione Lazio ha messo a disposizione di Roma 8 milioni di euro per realizzare impianti per i. Questi soldi che scadono nel 2022 ma andranno persi perché Roma Capitale, a differenza di tanti altri comuni del Lazio, non ha.” “La stessa cosa e’ accaduta per i fondi dedicati aglidella città: 1,5 milioni di euro stanziati dalla Giunta Zingaretti per un piano straordinario delle alberature pericolanti ma Roma Capitale spende solo 175 mila euro e perde i fondi restanti.” “Peggio ancora la vicenda dei pini di Roma, dove il Comune non si è degnato neanche di rispondere all’offerta della ...