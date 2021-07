Orbán e i referendum (Di giovedì 22 luglio 2021) Il premier ungherese, Viktor Orbán, ha annunciato un referendum sulla “legge di protezione dei minori”, come continua a chiamarla lui, contestata dalla Commissione europea e dalla stragrande maggioranza dei capi di stato e di governo europei: difenderemo i nostri bambini, ha detto il premier, proprio come cinque anni fa, con un’altra consultazione popolare, abbiamo difeso l’Ungheria dai migranti. Orbán allora disse di voler “mostrare il dito” all’Europa e oggi non dice che a quel referendum non andò a votare nessuno, e che lui rifiutò il sistema delle quote per i migranti pur senza quorum. Il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il premier ungherese, Viktor, ha annunciato unsulla “legge di protezione dei minori”, come continua a chiamarla lui, contestata dalla Commissione europea e dalla stragrande maggioranza dei capi di stato e di governo europei: difenderemo i nostri bambini, ha detto il premier, proprio come cinque anni fa, con un’altra consultazione popolare, abbiamo difeso l’Ungheria dai migranti.allora disse di voler “mostrare il dito” all’Europa e oggi non dice che a quelnon andò a votare nessuno, e che lui rifiutò il sistema delle quote per i migranti pur senza quorum. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Orbán referendum Orban rilancia sulla legge anti - Lgbtq: referendum anti - Ue per non parlare di Pegasus A maggior ragione, può essere che oggi il nuovo referendum annunciato dal premier ungherese per difendere la sua legge anti - Lgbtq dagli attacchi di Bruxelles sia solo un modo per distrarre l'...

Mossa di Orban: referendum popolare su legge anti Lgbt contestata dall'Ue "Ora Bruxelles chiede emendamenti alla legge sull'istruzione e alla legge sulla protezione dei minori", tuona Orban che ricorda: "Cinque anni fa c'è stato un referendum. E c'è stata la volontà comune ...

