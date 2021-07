Mario Rui, idee chiare: «Sto bene al Napoli e voglio restare qui a lungo» (Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’intervista concessa a “Radio Kiss Kiss”, Mario Rui ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli: ecco cosa ha detto Mario Rui vuole restare a Napoli. Questo il messaggio che traspare dalla sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Il mio futuro sarà certamente a Napoli. Come ha detto anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mi piace stare dove sono ora, voglio restarci. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’intervista concessa a “Radio Kiss Kiss”,Rui ha parlato del suo futuro con la maglia del: ecco cosa ha dettoRui vuole. Questo il messaggio che traspare dalla sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Il mio futuro sarà certamente a. Come ha detto anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto. Mi piace stare dove sono ora,restarci. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare ...

