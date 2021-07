Lino Banfi, quel retroscena con Pippo Baudo: cosa voleva insegnargli? (Di giovedì 22 luglio 2021) Un retroscena imperdibile, quello raccontato da Lino Banfi a proposito di Pippo Baudo: sapete cosa voleva insegnargli? Le cose andarono diversamente L. Banfi – P. Baudo (fonte foto: Raiplay)Un personaggio semplicemente amatissimo e dalla splendida carriera, Lino Banfi, attore, comico, cabarettista che continua a conquistare, far sorridere ed emozionare i suoi tantissimi fan, e che in questa occasione ha condiviso con il pubblico un particolare aneddoto simpatico ed ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) Unimperdibile,lo raccontato daa proposito di: sapete? Le cose andarono diversamente L.– P.(fonte foto: Raiplay)Un personaggio semplicemente amatissimo e dalla splendida carriera,, attore, comico, cabarettista che continua a conquistare, far sorridere ed emozionare i suoi tantissimi fan, e che in questa occasione ha condiviso con il pubblico un particolare aneddoto simpatico ed ...

Advertising

lovelyanimehd : L'Allenatore nel Pallone - Lino Banfi (FILM COMPLETO 1984) - lovelyanimehd : Fracchia la belva umana film completo Italiano [Lino Banfi] - linetta53 : Solo io non riesco a ridere ascoltando Lino Banfi con quel dialetto? - antonio74439499 : RT @Deiana_Luca9: @GretaSalve Inviterei a non turbare ulteriormente la signorina .In tv c'è la distrazione che fa per voi : la dottoressa c… - antonio74439499 : RT @IBeefsquatch: Il nuovo B movie con Lino Banfi e Nadia Cassini #chilhavisto -