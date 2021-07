“La camorra va affrontata con la repressione | la povertà non può e non deve essere un alibi”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il taglio del nastro di #Giffoni50Plus è stato affidato, come annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina, al presidente della Regione Campania Vincenzo?De Luca che davanti ad una nutrita rappresentanza di autorità, a partire dai sindaci dei Comuni del comprensorio non ha voluto rinunciare a dare il suo personale saluto e il suo personale augurio alla kermesse. A seguire nella Sala Truffaut l’incontro con i giurati e con i ragazzi della sezione Impact! “Abbiamo visto queste belle immagini del festival ai tempi in cui ci si poteva abbracciare. Oggi -sottolinea De Luca- questo non è possibile ma non dobbiamo scoraggiarci né abbassare la guardia. Siamo in Italia l’unica regione in cui resta ...