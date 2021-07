Infrastrutture, al Molise oltre 25 mln per la sicurezza di ponti e viadotti (Di giovedì 22 luglio 2021) Così Antonio Federico, portavoce M5S alla Camera dei deputati, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e ... Leggi su primonumero (Di giovedì 22 luglio 2021) Così Antonio Federico, portavoce M5S alla Camera dei deputati, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto firmato dal Ministero dellee della Mobilità Sostenibili e ...

Advertising

altomolisenet : Infrastrutture, Federico(M5S): Per il Molise oltre 25 milioni di euro per la sicurezza di ponti e viadotti - Primonumero : Infrastrutture, al Molise oltre 25 mln per la sicurezza di ponti e viadotti - campobassolive : Infrastrutture, Antonio Federico (M5S): “Al Molise oltre 25 milioni di euro per la sicurezza di ponti e viadotti” - MoliseTabloid : Interventi alla rete viaria e nuove infrastrutture, al Molise assegnati 25,2 milioni di euro in 3 anni dal Governo - Quot_Molise : Infrastrutture, Federico (M5S): per il Molise oltre 25 milioni di euro per la sicurezza di ponti e viadotti |… -