Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: "Ho subito un intervento" (Di giovedì 22 luglio 2021) La conduttrice è rimasta vittima di un infortunio domestico. Caduta dalle scale appena arrivata in Toscana, si è fratturata il braccio destro e, dopo una nottata passata al pronto soccorso, è stata operata. Nel post in cui si mostra con il polso ingessato, ha tirato anche una frecciatina ai no-vax. L'articolo proviene da City Roma News.

