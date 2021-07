In Piazza I Maggio “Spettacolo delle Fontane Danzanti” (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiama “Spettacolo delle Fontane Danzanti” l’appuntamento che accenderà Piazza I Maggio venerdì 23 luglio a partire dalle 22 e durerà circa 45 minuti. Il programma prevede un connubio tra arte e tecnologia molto suggestivo: 1800 zampilli d’acqua accompagnati da un florilegio di colori, a tempo di musiche classiche, moderne e medievali. Una danza di zampilli e di getti d’acqua con musica di sottofondo. Ne dà notizia l’assessore al turismo Maurizio Franz, che spiega: “L’appuntamento rientra nel calendario “Udine sotto le stelle”, che ha alzato il sipario lo scorso anno al ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiama “” l’appuntamento che accenderàvenerdì 23 luglio a partire dalle 22 e durerà circa 45 minuti. Il programma prevede un connubio tra arte e tecnologia molto suggestivo: 1800 zampilli d’acqua accompagnati da un florilegio di colori, a tempo di musiche classiche, moderne e medievali. Una danza di zampilli e di getti d’acqua con musica di sottofondo. Ne dà notizia l’assessore al turismo Maurizio Franz, che spiega: “L’appuntamento rientra nel calendario “Udine sotto le stelle”, che ha alzato il sipario lo scorso anno al ...

