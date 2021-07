Google Chrome, ecco come proteggere su iOS le schede in incognito del web browser (Di giovedì 22 luglio 2021) Google ha rilasciato nel corso delle ultime ore un importante aggiornamento al browser Chrome per desktop, Android e iOS. Una delle più importanti novità di Google Chrome 92 per iOS è la possibilità di proteggere l’accesso alle schede in incognito con un codice di sblocco oppure tramite autenticazione biometrica con TouchID o FaceID. ecco come attivare la nuova funzione. Chrome 92 porta con sé una interessantissima novità che riguarda la sicurezza degli utenti e la loro privacy, per lo meno per quelli che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021)ha rilasciato nel corso delle ultime ore un importante aggiornamento alper desktop, Android e iOS. Una delle più importanti novità di92 per iOS è la possibilità dil’accesso alleincon un codice di sblocco oppure tramite autenticazione biometrica con TouchID o FaceID.attivare la nuova funzione.92 porta con sé una interessantissima novità che riguarda la sicurezza degli utenti e la loro privacy, per lo meno per quelli che ...

