Gli organi per i trapianti saranno trasportati dai droni: parte la sperimentazione in Piemonte (Di giovedì 22 luglio 2021) Trasportare gli organi per via aerea, tramite droni pilotati da remoto: è questo il progetto al via in Piemonte, grazie alla collaborazione tra numerosi enti. La Città della Salute e della Scienza di Torino, al centro della sperimentazione, parla di scenario "impensabile" solo fino a qualche anno fa. Gli enormi progressi fatti in campo tecnologico potrebbero effettivamente risolvere uno dei maggiori problemi legati al trapianto degli organi, il cui trasferimento da un ospedale all'altro deve essere sicuro e tempestivo.

