Gf Vip, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Dayane Mello entra nella casa: ecco chi è (Di giovedì 22 luglio 2021) Il GF Vip 6 sta per tornare: il prossimo 13 settembre l’iconica porta rossa si aprirà nuovamente per accogliere i vipponi di Alfonso Signorini. Fra questi potrebbe esserci anche un volto non proprio noto, ma associato a due grandi personalità dello showbiz italiano. Stiamo parlando dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Dayane Mello: Gianmaria Antinolfi. ... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 luglio 2021) Il GF Vip 6 sta per tornare: il prossimo 13 settembre l’iconica porta rossa si aprirà nuovamente per accogliere i vipponi di Alfonso Signorini. Fra questi potrebbe esserci anche un volto non proprio noto, ma associato a due grandi personalità dello showbiz italiano. Stiamo parlando deldi: Gianmaria Antinolfi. ...

Advertising

VelvetMagIta : Giuseppe #Conte, non solo Palazzo Chigi: l’ex premier per l’estate sceglie sulla Maremma toscana la spiaggia dei VI… - PokeMillennium : Disponibile l'Uniricerca festiva VIP di Rocco e Cetra su Pokémon Masters EX Articolo di @Agne_23_… - infoitcultura : GF Vip, ex di Gemma Galgani: “Voglio partecipare”. L’appello a Alfonso Signorini - MENUETTOit : #Food e #Music: Vip Master 2021, l'ex Temptation Island Patrick Baldassari: “Weekend con le star a Milano Marittima” - infoitcultura : Andrea Zelletta irriconoscibile , come è diventato oggi | L’ex del GF Vip cambia look | Foto -