Advertising

anteprima24 : ** Ex Caserma Pepicelli, Fausto Pepe: 'Se ne discuta in Consiglio' ** - anteprima24 : ** Caserma Pepicelli, Perifano: 'Se Mastella leggesse le carte eviterebbe brutte figure' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma Pepicelli

Realtà Sannita

Benevento . 'Mastella ha replicato alle considerazioni da me rese alla stampa nella mattinata di ieri riguardo alla vicenda dell'ex. Lo ha fatto, come al suo solito, utilizzando un linguaggio inutilmente spocchioso e aggressivo. Ma non ha detto la verità: quella che emerge dai documenti ufficiali del Comune, che ...Di seguito, nota stampa di Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di 'Alternativa per Benevento' in merito all'insediamento della Cittadella degli Uffici nell'ex: 'Servendosi di uno dei suoi tanti ventriloqui, Mastella ha replicato alle considerazioni da me rese alla stampa nella mattinata di ieri riguardo alla vicenda dell'ex...“Luigi Diego Perifano, candidato sindaco della coalizione sostenuta da una parte del PD, liste civiche soprattutto di ex amministratori e forse Movimento 5 Stelle, ha chiesto di rivedere la localizzaz ...Il sindaco quelle carte le ha lette? Evidentemente no. Ma perchè stupirsi? Per Mastella amministrazione fa da sempre rima con approssimazione. Si spiegano così pure le disfatte collezionate in rapida ...