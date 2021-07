Elenco Samsung Galaxy con Android 12 e One UI 4 0 aggiornato a luglio 2021

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 luglio 2021) Quali smartphoneavranno a disposizione l’aggiornamento12 insieme con la rinnovata interfaccia One UI 4.0? Per quanto il produttore non abbia ancora ufficializzato l’esatto di dispositivi pronti al nuovo lancio software, una fonte autorevole come SamMobile ha chiarito quali modelli dovrebbero ottenere l’update con quasi assoluta certezza. La lista di telefoni pronti al prossimo rilascio non è altro che il frutto della politica software già nota e comunicata dal produttore. Ormai per irilasciati dal 2019 con9 e poi ...