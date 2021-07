Diletta Leotta, Giorgia Rossi al veleno: “Non mi paragonate a lei perché …” (Di giovedì 22 luglio 2021) Giorgia Rossi dal pRossimo autunno la vedremo su Dazn, facendo così lo stesso percorso che l’autunno scorso fu di Diletta Leotta. Ma la Rossi ci ha tenuto a precisare che con la Leotta non ha nulla in comune e lo ha fatto chiarendo diversi aspetti. La giornalista, bravissima, ha trascorso 8 anni nelle reti Mediaset facendo la gavetta e ora è pronta per spiccare il volo. La Rossi che non ha iniziato da Mediaset ma ha girato molto per le reti, prima Sky, poi su Rai Sport, e, infine a Mediaset nel ruolo di inviata speciale per Tiki Taka, su Italia 1, ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 22 luglio 2021)dal pmo autunno la vedremo su Dazn, facendo così lo stesso percorso che l’autunno scorso fu di. Ma laci ha tenuto a precisare che con lanon ha nulla in comune e lo ha fatto chiarendo diversi aspetti. La giornalista, bravissima, ha trascorso 8 anni nelle reti Mediaset facendo la gavetta e ora è pronta per spiccare il volo. Lache non ha iniziato da Mediaset ma ha girato molto per le reti, prima Sky, poi su Rai Sport, e, infine a Mediaset nel ruolo di inviata speciale per Tiki Taka, su Italia 1, ...

