Ddl Zan rimandato a settembre | l' ipotesi è sempre più concreta

Advertising

repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - seuraaunelmiasi : RT @antropovera: Ma voi lo sapevate che nel DDL Zan c'è una parte che tutela anche le persone affette da handicap? Mo lo spiegate voi ai ba… - fabrilapa : RT @gaypostit: Renzi con la Lega sul ddl Zan: “Un passo in avanti grande”. E Iv attacca Monica Cirinnà -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Se Italia viva si schiera con il centrosinistra, ci saranno i numeri per approvare il. Lo dice oggi Alessandro, primo firmatario della legge, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera : "A Renzi voglio dire: lascia stare la Lega che guarda a Orbán e vota con i ...Non è detta l'ultima parola, ma la strada è sempre più stretta.: 'Testo approvato in Senato se il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, voterà con il centrosinistra'. E' improbabile che possa succedere senza ...Il Senato rinvia la discussione del DDL Zan, ma la violenza non si placa e anzi, esplode in pochi giorni, minacciando un pericoloso escalation; in barba a chi sostiene che la legge sui crimini d'odio ...Tommaso Zorzi ha attaccato la Lega e Matteo Salvini per i 700 emendamenti presentati contro il DDL Zan. Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini. Tommaso Zorzi si è scagliato contro l ...