Consiglio FIGC il 27 luglio: al vaglio riammissioni e rispescaggi in Serie B e C (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 27 luglio il Chievo e le altre società escluse da Serie B e Serie C riceveranno la risposta definitiva: previsto il Consiglio federale La FIGC ha annunciato la data del prossimo Consiglio federale: il 27 luglio al vaglio le ammissioni e i ripescaggi in Serie B e Serie C. «Si svolgerà martedì 27 luglio la prossima riunione del Consiglio federale. I lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 15 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 27il Chievo e le altre società escluse daB eC riceveranno la risposta definitiva: previsto ilfederale Laha annunciato la data del prossimofederale: il 27alle ammissioni e i ripescaggi inB eC. «Si svolgerà martedì 27la prossima riunione delfederale. I lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 15 ...

