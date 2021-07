Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Grazie alla terza giornata in rialzo, è stato annullato il pesante calo registrato nella giornata di lunedì. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,55%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +111 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,67%. Tra gli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Grazie alla terza giornata in, è stato annullato il pesante calo registrato nella giornata di lunedì. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,55%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +111 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,67%. Tra gli ...

