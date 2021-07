'Bikini sessista', atlete di pallamano norvegesi multate per non averlo indossato (Di giovedì 22 luglio 2021) La squadra femminile norvegese di pallamano in spiaggia è stata multata per non aver indossato lo slip del Bikini durante una partita contro la Spagna durante i campionati europei di Bulgaria. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) La squadra femminile norvegese diin spiaggia è stata multata per non averlo slip deldurante una partita contro la Spagna durante i campionati europei di Bulgaria. ...

