Banco | Girondi fa cassa col 2% con mega-plusvalenza Più fondazioni nel patto per contare nel risiko

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 23 luglio 2021) Neanche la canicola ferma le grandi mosse intorno al mondo delle banche. Per usare una metafora sportiva, è palese che tutti siano in surplace in attesa di capire che cosa sta per accadere e, soprattutto, di vedere chi farà la prima mossa. A parte Intesa Sanpaolo, che dopo l’acquisizione di Ubi può permettersi di pensare alle logiche di processo e non a eventuali operazioni di consolidamento, tutti gli altri player sono pronti a muoversi. C’è Unicredit che attende il via libera di Andrea Orcel per lanciarsi nel mondo dell’M&A. Segui su affaritaliani.it