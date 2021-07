ATP Umago 2021, Carlos Alcaraz continua a vincere e vola ai quarti, Gianluca Mager si ferma (Di giovedì 22 luglio 2021) Signore e signori, i giochi sono fatti per i quarti di finale del ATP di Umago (Croazia). La terra rossa croata ha delineato il quadro dei qualificati e a impressionare è sempre lui, Carlos Alcaraz. Il super talentuoso spagnolo, classe 2003, ha letteralmente asfaltato lo slovacco Andrej Martin (n.117 ATP) con il punteggio di 6-3 6-1. Un soliloquio del giovane iberico che, martellando da fondo, non ha dato scampo al rivale. Per l’allievo di Juan Carlos Ferrero nei quarti ci sarà una prova importante contro il serbo Filip Krajinovic (n.34 del ranking). Il balcanico ha regolato con ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Signore e signori, i giochi sono fatti per idi finale del ATP di(Croazia). La terra rossa croata ha delineato il quadro dei qualificati e a impressionare è sempre lui,. Il super talentuoso spagnolo, classe 2003, ha letteralmente asfaltato lo slovacco Andrej Martin (n.117 ATP) con il punteggio di 6-3 6-1. Un soliloquio del giovane iberico che, martellando da fondo, non ha dato scampo al rivale. Per l’allievo di JuanFerrero neici sarà una prova importante contro il serbo Filip Krajinovic (n.34 del ranking). Il balcanico ha regolato con ...

