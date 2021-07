Amato: magistrato scomparso a processo trattativa raccontò 'cacciato da Dap per mio rigore con mafiosi' (Di giovedì 22 luglio 2021) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - "Ecco come, nel 1993, fui cacciato dal Dap, perché sostenevo una politica carceraria di rigore verso i boss mafiosi". Era il 3 febbraio del 2015, quando Nicolò Amato, ex capo del Dap, morto nella notte, depose al processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Per ore, parlando alla Corte d'assise di Palermo, raccontò che dietro al suo allontanamento dalla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a giugno del '93, ci sarebbe stato un disegno preciso: togliere di mezzo chi come lui, dopo le stragi mafiose di Capaci e via ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - "Ecco come, nel 1993, fuidal Dap, perché sostenevo una politica carceraria diverso i boss". Era il 3 febbraio del 2015, quando Nicolò, ex capo del Dap, morto nella notte, depose alsullatra Stato e mafia. Per ore, parlando alla Corte d'assise di Palermo,che dietro al suo allontanamento dalla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a giugno del '93, ci sarebbe stato un disegno preciso: togliere di mezzo chi come lui, dopo le stragi mafiose di Capaci e via ...

