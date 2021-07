Viaggi all'estero: dalla Spagna alla Grecia, ecco tutte le regole per spostarsi in Europa (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'assicurazione, il Green Pass, il Passenger locator form, i siti utili, i rischi sanitari, il coprifuoco e le leggi sulla movida. Una guida a tutto il necessario per partire dall'Italia, Paese per Paese Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'assicurazione, il Green Pass, il Passenger locator form, i siti utili, i rischi sanitari, il coprifuoco e le leggi sulla movida. Una guida a tutto il necessario per partire dall'Italia, Paese per Paese

Advertising

repubblica : Viaggi all'estero: dalla Spagna alla Grecia, ecco tutte le regole per spostarsi in Europa - ItalyMFA : ???? #COVID19 | Raccomandazioni aggiornate per gli spostamenti dall'Italia all'estero e dall'estero verso l'Italia… - repubblica : Vacanze, con variante Delta crollo prenotazioni e boom disdette. Mai così pochi italiani all'estero. Anche la Greci… - hargoIden : ieri sera ho attivato le notifiche ad un account che una volta all’ora twitta una foto di harry solo che stamattina… - lanavediteseoed : #Dante a Piombino (LI): questa sera alle 21 il professor Giulio Ferroni vi aspetta all’Ex Asilo Pro Patria per pres… -