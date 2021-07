Valanga di rilasci beta Harmony OS per tanti Huawei e Honor non solo in Cina

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ora si fa davvero sul serio: laOS perè a disposizione di sempre più utenti e questa volta nonin. Fino a questo momento abbiamo assistito alla diffusione del sistema operativonel paese del produttore mentre di queste ore è invece la notizia che gli sviluppatori stannoando la soluzione alternativa ad Android in diverse parti del mondo. Come sottolineaCentral sono dunque sempre in numero maggiore gli smartphonee ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valanga rilasci

OptiMagazine

- - > Sempre in tema di, come rendiconta WindowsBlogItalia, Twitter ha aggiornato la sua app per Windows 10 che, ora, oltre a una nuova icona, diventa una progressive web app ( PWA ) basata ...- - > Sempre in tema di, come rendiconta WindowsBlogItalia, Twitter ha aggiornato la sua app per Windows 10 che, ora, oltre a una nuova icona, diventa una progressive web app ( PWA ) basata ...