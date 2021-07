Uomini e Donne | clamorosa indiscrezione in merito alla nuova tronista

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La prossima edizione ditornerà come sempre a settembre e proprio per questo Maria De Filippi sta cercando i prossimi tronisti del suo amatissimo show. Per il momento sembra che la nota conduttrice di casa Mediaset abbia già deciso chi sarà una delle troniste che andrà nel dating show sperando di trovare il vero amore. Secondo unaresa nota da Dagospia, pare che la prossimadisarà una ragazza che ha completato la transizione da uomo a donna.sulla ...