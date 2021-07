Un triennale per Chiellini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giorgio Chiellini è ancora uno dei migliori difensori in circolazione. Il calciatore è reduce da un Europeo veramente entusiasmante, è stato sicuramente uno dei migliori della compagine di Roberto Mancini, soprattutto nelle ultime partite il rendimento è stato eccezionale. Il suo percorso è stato un pò condizionato da un infortunio, la condizione fisica è l’unico punto interrogativo in vista delle prossime stagioni. Il classe 1984 è in grado di formare una coppia affidabile con Leonardo Bonucci, il calciatore toscano può ancora togliersi tante soddisfazioni. Le prestazioni a Euro 2021 sono state da top player, Chiellini può regalare ancora tanto alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giorgioè ancora uno dei migliori difensori in circolazione. Il calciatore è reduce da un Europeo veramente entusiasmante, è stato sicuramente uno dei migliori della compagine di Roberto Mancini, soprattutto nelle ultime partite il rendimento è stato eccezionale. Il suo percorso è stato un pò condizionato da un infortunio, la condizione fisica è l’unico punto interrogativo in vista delle prossime stagioni. Il classe 1984 è in grado di formare una coppia affidabile con Leonardo Bonucci, il calciatore toscano può ancora togliersi tante soddisfazioni. Le prestazioni a Euro 2021 sono state da top player,può regalare ancora tanto alla ...

