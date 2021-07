Ucciso in piazza: Letta, ora stop alle armi private (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Oggi a Voghera un uomo è morto, per colpa di una pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudiziarie a decidere. Nessuno si sostituisca a loro. Ma una cosa dobbiamo e possiamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Oggi a Voghera un uomo è morto, per colpa di una pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudiziarie a decidere. Nessuno si sostituisca a loro. Ma una cosa dobbiamo e possiamo ...

andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - ilpost : L’assessore alla sicurezza di Voghera ha ucciso un uomo in piazza - Grazia53607287 : RT @janavel7: Se un tunisino, durante una lite in piazza, avesse sparato e ucciso un assessore leghista sono sicuro che Salvini avrebbe giu… - _siculamente_ : RT @Tg1Rai: E' indagato per eccesso colposo di legittima difesa, Massimo Adriatici, assessore leghista del comune di #Voghera. Durante una… -