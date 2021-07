Tre considerazioni sulla messa in latino (e i suoi oppositori). Scrive Ciccarelli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leggendo, qualche giorno fa, un articolo di Marcello Veneziani sul caso ormai noto della revoca pontificia alle concessioni fatte al tradizionalismo cattolico in ambito liturgico, si aveva l’impressione che, in fondo, l’iniziativa di papa Francesco fosse quella di desacralizzare e di demisticizzare la fede cattolica sposando il secolarismo e, di conseguenza, depauperare il patrimonio dottrinale cattolico ereditato da secoli passati. Ricordo che anche il compianto Franco Battiato, in un’intervista televisiva, giudicò papa Francesco di scarsa spiritualità, con la stessa superficialità con cui Giuliano Ferrara già all’inizio dell’attuale pontificato aveva sottolineato i modi poco ieratici che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leggendo, qualche giorno fa, un articolo di Marcello Veneziani sul caso ormai noto della revoca pontificia alle concessioni fatte al tradizionalismo cattolico in ambito liturgico, si aveva l’impressione che, in fondo, l’iniziativa di papa Francesco fosse quella di desacralizzare e di demisticizzare la fede cattolica sposando il secolarismo e, di conseguenza, depauperare il patrimonio dottrinale cattolico ereditato da secoli passati. Ricordo che anche il compianto Franco Battiato, in un’intervista televisiva, giudicò papa Francesco di scarsa spiritualità, con la stessa superficialità con cui Giuliano Ferrara già all’inizio dell’attuale pontificato aveva sottolineato i modi poco ieratici che ...

