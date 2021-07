Taranto, sparatoria in uno stabilimento discoteca: dieci feriti, uno è grave (Di mercoledì 21 luglio 2021) Notte di paura a Taranto. dieci giovani sono rimasti feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni, in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel discopub Yachting club di San Vito: a quanto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 luglio 2021) Notte di paura agiovani sono rimasti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni, in unaavvenuta la notte scorsa nel discopub Yachting club di San Vito: a quanto...

Advertising

Adnkronos : Sparatoria in lido balneare di #Taranto, 10 feriti: uno è grave. - MartinaNotizie : Taranto. Rissa in un locale finisce in sparatoria: 9 feriti lievi, identificato l’autore - BlunoteWeb : #Taranto: #Sparatoria in #discoteca, potrebbero essere questioni di #droga - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Taranto, sparatoria notturna nel lido discoteca: dieci feriti, uno è grave - TeleAppula : Festa in pub #Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti #21luglio -