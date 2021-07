Steam Deck | niente collo di bottiglia | Valve cambia le specifiche della RAMHDblog it

Advertising

PCGamingit : Ubisoft potrebbe portare i propri titoli su Steam Deck, sempre se avrà successo - - HDblog : Steam Deck, niente collo di bottiglia: Valve cambia le specifiche della RAM - telefoninonet : Steam Deck: Ubisoft porterà i suoi giochi solo se la console avrà successo - infoitscienza : Steam Deck: Ubisoft ci porterà i suoi giochi se avrà successo – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - infoitscienza : Steam rimpiazzerà la modalità Big Picture con l’interfaccia di Steam Deck – NotiziaVideogiochi per PC e console |… -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

A quasi una settimana dall'annuncio di, l'idenitkit della console di Valve si è fatto più chiaro, tra confronti con le altre macchine e discorsi attorno alla compatibilità garantita attualmente da Proton con il catalogo. ...ha intenzione di rivoluzionare un po' il mercato del gaming su PC trasformando la piattaforma di Valve in una libreria fruibile in portabilità . Per questo motivo, secondo un portavoce dell'...Con l'arrivo della nuova Steam Deck cambieranno alcune cose anche per gli utenti che resteranno attivi solamente su PC.Steam sta cercando di sostituire la sua modalità Big Picture con la nuova interfaccia utente mostrata con il prossimo Steam Deck. Questo secondo un portavoce di Valve, che ha confermato la notizia in ...