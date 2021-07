Simona Ventura e Paola Perego, programma insieme in tv: quando e dove (Di mercoledì 21 luglio 2021) Due conduttrici storiche uniscono le forze per un nuovo programma in tv, stiamo parlando di Simona Ventura e Paola Perego che condurranno insieme un nuovo coraggiosissimo format: scopriamo di cosa si tratta, quando inizia e su che canale! Leggi anche: Paola Perego a Belve: «Avevo paura di buttarmi dalla finestra con mio figlio» Simona Ventura e Paola Perego... Leggi su donnapop (Di mercoledì 21 luglio 2021) Due conduttrici storiche uniscono le forze per un nuovoin tv, stiamo parlando diche condurrannoun nuovo coraggiosissimo format: scopriamo di cosa si tratta,inizia e su che canale! Leggi anche:a Belve: «Avevo paura di buttarmi dalla finestra con mio figlio»...

Advertising

raspa90 : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - Cosmicpolitan_ : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - TuppenceB2 : @DarkDenic In Sardegna infatti non l'usiamo. Io l'ho sentita per la prima volta qualche anno fa in tv, pronunciata da Simona Ventura ?? - Tele_Visionaro : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - 95_addicted : Ma Simona Ventura dice sempre le stesse cose nelle interviste? -