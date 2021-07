Advertising

fisco24_info : Petrolio: in lieve calo, Wti a 66,86 dollari al barile: Brent a 69,01 - infoiteconomia : - infoiteconomia : Petrolio: WTI e Brent in lieve ripresa dopo tonfo shock -7% post Opec e variante Delta -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio lieve

ANSA Nuova Europa

Avvio di giornata incalo per le quotazioni delcon il greggio Wti che passa di mano a 66,86 dollari al barile a fronte dei 67,42 dollari di ieri sera a New York. Anche il Brent scede lievemente (0,48%) e ...Borse,ribasso a Tokyo. Aperture in calo in Europa Fed esi riflettono influenzano gli andamenti dei mercati Borse, La Fed spinge al ribasso Tokyo. Avvio debole in Europa L'indice ...(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Avvio di giornata in lieve calo per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti che passa di mano a 66,86 dollari al barile a fronte dei 67,42 dollari di ieri sera a New York ...Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,41%). L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione par ...