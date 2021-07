Opening Future, al via nuovo portatale dedicato a formazione e sviluppo digitale (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Favorire lo sviluppo digitale e la crescita economica in Italia, a partire dal Piemonte. Con questo obiettivo prende il via da oggi Opening Future, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese realizzato da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company del Gruppo Tim. Il lancio del portale – spiega una nota – segna l’avvio di una serie di iniziative congiunte che le tre aziende metteranno in campo. In particolare, nell’ambito di un progetto più ampio e strutturato che ha come obiettivo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Favorire loe la crescita economica in Italia, a partire dal Piemonte. Con questo obiettivo prende il via da oggi, il portaleallodelle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese realizzato da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company del Gruppo Tim. Il lancio del portale – spiega una nota – segna l’avvio di una serie di iniziative congiunte che le tre aziende metteranno in campo. In particolare, nell’ambito di un progetto più ampio e strutturato che ha come obiettivo ...

Advertising

davidedattoli : Opening Future: Google, Intesa Sanpaolo e Noovle – Cloud Company del Gruppo TIM – insieme a Talent Garden per le st… - Gazzetta5G : RT @TIMnewsroom: Al via 'Opening Future', il nuovo portale dedicato alla formazione e allo sviluppo digitale per PMI, startup, studenti e d… - filoage : Opening Future, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali - - PelRomana : RT @TIMnewsroom: Al via 'Opening Future', il nuovo portale dedicato alla formazione e allo sviluppo digitale per PMI, startup, studenti e d… - StefanoCinquini : RT @TIMnewsroom: Al via 'Opening Future', il nuovo portale dedicato alla formazione e allo sviluppo digitale per PMI, startup, studenti e d… -