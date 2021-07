**Omofobia: Paola Concia, ‘la mia paura è che il ddl Zan non passi, sarebbe devastante'** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il mio terrore è che il ddl non passi e cioè che ancora una volta rimaniamo senza una legge. Trovo che questo sia devastante. Purtroppo era prevedibile che la Lega, non volendolo, presentasse tutti quegli emendamenti”. Lo dice all'AdnKronos Paola Concia che commenta così il probabile slittamento a settembre del disegno di legge contro l'omotransfobia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il mio terrore è che il ddl none cioè che ancora una volta rimaniamo senza una legge. Trovo che questo sia. Purtroppo era prevedibile che la Lega, non volendolo, presentasse tutti quegli emendamenti”. Lo dice all'AdnKronosche commenta così il probabile slittamento a settembre del disegno di legge contro l'omotransfobia.

