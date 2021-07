Maredamare 2021 | il beachwear è sempre più internazionale

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si avvicina a grandi passi il ritorno diche, dopo un anno di stop causato dall’emergenza coronavirus, si prepara a riaprire i battenti. L’evento si terrà dal 24 al 26 luglio a Firenze, presso la Fortezza da Basso. Questa quattordicesima edizione è destinata alla storia per il suo ampio respiro, infatti si

La quattordicesima edizione di Maredamare, fiera internazionale del comparto beachwear, torna dopo un anno di assenza a colorare l'interno della Fortezza da Basso di Firenze. Oltre 150 le collezioni estate 2022 che saranno presentate. La nuova configurazione del salone prevede, oltre agli stand tradizionali e alle sfilate, spazi privati dedicati per ogni azienda, come dei veri showroom.