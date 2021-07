Maldini vuole acquistare uno degli attaccanti più promettenti al mondo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Kaio Jorge al Milan, Maldini e Massara lo vogliono come punta del Milan che verrà. La volontà del Milan è quella di inserire nella rosa milanista un altro attaccante, questa volta però un giovane che possa crescere al fianco di due giocatori esperti come Ibrahimovic e Giroud. Kaio Jorge, un gioiello per mister Pioli: i dettagli della trattativa Kaio Jorge è la prima scelta del Milan da diverse settimane ormai, punta classe 2002 che ha un contratto con il Santos fino al 31 dicembre 2021. Il club brasiliano ha bisogno di monetizzare e per questo ha abbassato la sua richiesta iniziale che era di 10 milioni di euro. Al momento il Milan aspetta, conscio che con il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Kaio Jorge al Milan,e Massara lo vogliono come punta del Milan che verrà. La volontà del Milan è quella di inserire nella rosa milanista un altro attaccante, questa volta però un giovane che possa crescere al fianco di due giocatori esperti come Ibrahimovic e Giroud. Kaio Jorge, un gioiello per mister Pioli: i dettagli della trattativa Kaio Jorge è la prima scelta del Milan da diverse settimane ormai, punta classe 2002 che ha un contratto con il Santos fino al 31 dicembre 2021. Il club brasiliano ha bisogno di monetizzare e per questo ha abbassato la sua richiesta iniziale che era di 10 milioni di euro. Al momento il Milan aspetta, conscio che con il ...

