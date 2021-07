M5S, documento attivisti: “Statuto Conte illegittimo, 18 motivi per votare No” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diciotto motivi per dire no allo Statuto di Giuseppe Conte, bollato come “illegittimo” e “antidemocratico”. In vista della votazione in programma il 2 e 3 agosto sulla nuova piattaforma, gli attivisti contrari alla rifondazione pentastellata voluta da Conte hanno condensato in un documento, che sta circolando in queste ore nelle chat, le ragioni del loro dissenso. “Io dico no” il titolo del manifesto, che l’Adnkronos ha potuto visionare. In primo luogo, sostengono gli autori del pamphlet, la votazione convocata “è illegittima” perché “gli strumenti informatici attraverso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diciottoper dire no allodi Giuseppe, bollato come “” e “antidemocratico”. In vista della votazione in programma il 2 e 3 agosto sulla nuova piattaforma, glicontrari alla rifondazione pentastellata voluta dahanno condensato in un, che sta circolando in queste ore nelle chat, le ragioni del loro dissenso. “Io dico no” il titolo del manifesto, che l’Adnkronos ha potuto visionare. In primo luogo, sostengono gli autori del pamphlet, la votazione convocata “è illegittima” perché “gli strumenti informatici attraverso ...

