Lotta al covid, immunizzato oltre la metà degli over 50: accelerata con i 'last minute' (Di mercoledì 21 luglio 2021) oltre la metà degli over 50 romagnoli può considerarsi immunizzato contro il covid - 19. E' quanto emerge dal bollettino settimanale sull'andamento dell'epidemia diramato dall'Ausl Romagna ed ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021)la50 romagnoli può considerarsicontro il- 19. E' quanto emerge dal bollettino settimanale sull'andamento dell'epidemia diramato dall'Ausl Romagna ed ...

Advertising

LegaSalvini : ++ UN'OTTIMA NOTIZIA ++ ?? IL TEMPO: 'ARRIVA L'ANTICORPO MONOCLONALE ITALIANO CHE SCONFIGGE TUTTE LE VARIANTI DEL CO… - yuna_hikari : RT @Mainaxcs: simpatica la boutade di Confindustria sul green pass al lavoro, per accreditarsi come agente della lotta anti-covid, quando i… - fabiomolinaris : Nuovo post #Telegram - iorollomaria : RT @Mainaxcs: simpatica la boutade di Confindustria sul green pass al lavoro, per accreditarsi come agente della lotta anti-covid, quando i… - ComunistaRosso : RT @Mainaxcs: simpatica la boutade di Confindustria sul green pass al lavoro, per accreditarsi come agente della lotta anti-covid, quando i… -