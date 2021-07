L' estate 2021? Una birra e poi si vede Ecco la felicità new normal degli italiani

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo è nell'immaginario e nel quotidiano dei consumatori, ma anche e soprattutto per i gestori di locali e ristoratori, che nellavedono una leva importante per la ripresa nei prossimi anni e ...

Advertising

enpaonlus : Abbandonate tre tartarughe esotiche nella fontana del parco: sono salve - ilfoglio_it : Sondaggio #Piepoli per il Foglio: gli elettori di tutti i partiti (tranne Fratelli d'Italia) pensano che il green p… - Agenzia_Ansa : Per un italiano su 4 il piacere più grande dell'estate 2021 sarà andare al ristorante o pizzeria con gli amici o pa… - meiklwagner : RT @vogue_italia: L'accessorio di oggi è Chloé. Ogni giorno le nostre scelte qui: - simocer81 : RT @LupodiBrughiera: Dicesi: 'alzare l'asticella' Estate 2020: liberi, niente vax, niente green pass ?? criminalizzazione discoteche Esta… -

Ultime Notizie dalla rete : estate 2021

Panorama

A Palermo giusto tributo a Giuni Russo per Alberto Samonà assessore Beni Culturali e Filippo Virzì Segr. reg.le Ugl creativi Sicilia.Nuovi iPhone e nuovi colori: il copione si ripete quasi regolarmente con l'arrivo di ogni nuova generazione di iPhone e la prossima gamma in arrivo dopo l'estate non fa eccezione. Le ultime indiscrezi ...