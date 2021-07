Lavori stradali e disagi, l’Antitrust avvia un procedimento contro Autostrade per i pedaggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Authority: «L’Aspi non ha ridotto il costo per riconoscere agevolazioni tariffarie e rimborsi nelle tratte in cui si verificano rilevanti criticità nella viabilità» Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Authority: «L’Aspi non ha ridotto il costo per riconoscere agevolazioni tariffarie e rimborsi nelle tratte in cui si verificano rilevanti criticità nella viabilità»

Advertising

gustomela : @danoris2110 S'è data ai 'lavori stradali'? Uhm, uhm... lavori stradali! Li fa da na vita. - menelik40 : RT @LaStampa: Lavori stradali e disagi, l’Antitrust avvia un procedimento contro Autostrade per i pedaggi - LaStampa : Lavori stradali e disagi, l’Antitrust avvia un procedimento contro Autostrade per i pedaggi - messveneto : Lavori stradali e disagi, l’Antitrust avvia un procedimento contro Autostrade per i pedaggi: L'Authority: «L’Aspi n… - GioCascio : @blogstark Da noi (e siamo sempre Italia) i lavori stradali da 3 mesi in centro sono iniziati nel 2016 e sono fermi… -