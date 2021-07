La spiaggia di San Teodoro tutta piena di escrementi di cavallo (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 170 times, 170 visits today) Notizie Simili: Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Tra le 10 migliori spiagge in Italia c'è anche La… Gli stranieri hanno già ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 170 times, 170 visits today) Notizie Simili: Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Tra le 10 migliori spiagge in Italia c'è anche La… Gli stranieri hanno già ...

Ultime Notizie dalla rete : spiaggia San La spiaggia di San Teodoro tutta piena di escrementi di cavallo Cacca di cavallo a La Cinta. La spiaggia di La Cinta a San Teodoro è invasa dalla cacca di cavallo . Ad avere la brutta sorpresa stamattina è stata una turista che si era recata là per trascorrere una giornata al mare. Tra le 10 ...

Il poster 2021 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini firmato da Aldo Drudi Motor Valley, Riders' Land e Ducati. Coi colori della Repubblica di San Marino e della spiaggia della Riviera di Rimini. Strizzando l'occhio al World Ducati Week del 2022, che dopo due anni di pausa forzata si annuncia memorabile. Il poster 2021 del Gran Premio Octo ...

Ferraglia pericolosa su una spiaggia di San Leone, alcuni volontari bonificano l'intera zona AgrigentoNotizie Accusa un malore in spiaggia al Circeo: muore un uomo Tragedia in spiaggia sul lungomare di San Felice Circeo: un uomo è deceduto dopo aver accusato un malore. E’ accaduto ...

Balneazione vietata su litorale di Taggia e alla spiaggia di Sanremo GENOVA - Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha emesso oggi un'ordinanza che vieta la balneazione sul litorale cittadino, in seguito all'esito sfavorevole delle analisi Arpal effettuate lo scorso 19 lu ...

