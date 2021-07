La produzione di Bridgerton è stata sospesa a tempo indeterminato

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Le prime foto dal set, tutti rumors sulla seconda stagione di Bridgerton ci avevano quasi l’illusione che la seria sarebbe stata disponibile su Netflix in tempi relativamente brevi. Ok, non sarebbe mai stato prima del 2022, ma insomma eravamo già pronti con il conto alla rovescia. Purtroppo, il Covid è arrivato anche sul blindatissimo set e, da un paio di settimane, tra troupe e cast sono stati trovati alcuni positivi. Questo vuol dire che tutte le riprese sono stato sospese fino a data da destinarsi fino a quando non sarà sicuro lavorare di nuovo a stretto contatto.