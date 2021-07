Inter, l’accordo è ufficiale: pioggia di milioni in arrivo per i nerazzurri (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter annuncia il nuovo main sponsor: si tratta di Socios.com, che va a sostituire Pirelli. In arrivo oltre 20 milioni di euro a stagione. L’era Pirelli è ormai definitivamente alle spalle. Oggi l’Inter ha infatti ufficializzato la partnership con Socios.com, nuovo main sponsor del club. l’accordo, nonostante nel comunicato non vengano citati numeri, porterà nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’annuncia il nuovo main sponsor: si tratta di Socios.com, che va a sostituire Pirelli. Inoltre 20di euro a stagione. L’era Pirelli è ormai definitivamente alle spalle. Oggi l’ha infatti ufficializzato la partnership con Socios.com, nuovo main sponsor del club., nonostante nel comunicato non vengano citati numeri, porterà nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - DiMarzio : Lo #Sporting contro l'#Inter e #JoaoMario: 'Espediente per aggirare un accordo' - MarisciaFox : RT @marifcinter: Antonello: 'Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore.… - DomenicoZaccara : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha chiuso l'accordo con #Socios che comparirà sulle maglie in America. L'azienda di critpovaluta garantirà pi… - MarisciaFox : RT @_esegesi_: Antonello: 'Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Q… -