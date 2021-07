Icardi-Juve, affondo bianconero per l’attaccante del PSG (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Juventus vuole far ritornare in Italia Mauro Icardi. Secondo Tuttomercatoweb, i bianconeri stanno tentando l’affondo con il PSG. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Donnarumma alla Juve, questa la bomba di Top Calcio 24 Cristiano Ronaldo resterà alla Juve, poi chiuderà la carriera Calciomercato Juventus: colpo di mercato, ha firmato un difensore Highlights Juventus-Milan: video dei gol ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lantus vuole far ritornare in Italia Mauro. Secondo Tuttomercatoweb, i bianconeri stanno tentando l’con il PSG. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lantus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Donnarumma alla, questa la bomba di Top Calcio 24 Cristiano Ronaldo resterà alla, poi chiuderà la carriera Calciomercatontus: colpo di mercato, ha firmato un difensore Highlightsntus-Milan: video dei gol ...

Advertising

tancredipalmeri : La Juventus è incatenata a Cristiano Ronaldo, suo malgrado. Icardi scarta la Juve, e per Locatelli ci vogliono 50… - forumJuventus : ?? Con Mbappè al Real possibile scambio Icardi-CR7 ?? Sareste favorevoli? Dite la VoStra! ?? - tancredipalmeri : RT @tancredipalmeri: La Juventus è incatenata a Cristiano Ronaldo, suo malgrado. Icardi scarta la Juve, e per Locatelli ci vogliono 50 mil… - gianchitosca : RT @ilciccio67: @fabio200908 Icardi alla Juve non ha alcun senso in ogni caso. - Chicco1897 : @EdoardoMecca1 Nemmeno per gli anti Juve più estremisti l' Icardi di oggi è superiore ad un CR7, di 36 anni, con un… -