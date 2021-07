Gran Bretagna, peggiorano i conti pubblici a giugno (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all’emergenza coronavirus. L’indebitamento netto del settore pubblico a giugno è risultato in aumento a circa 23,6 miliardi di sterline, contro i 19,8 miliardi del mese precedente. Il fabbisogno statale di cassa parallelamente è sceso invece a 11,2 miliardi di sterline dai 21,7 miliardi precedenti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la situazione deidellaa causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all’emergenza coronavirus. L’indebitamento netto del settore pubblico aè risultato in aumento a circa 23,6 miliardi di sterline, contro i 19,8 miliardi del mese precedente. Il fabbisogno statale di cassa parallelamente è sceso invece a 11,2 miliardi di sterline dai 21,7 miliardi precedenti.

