Giovani positivi, contagi in salita. I virologi: 'Non vaccinati, alcuni gravi' (Di mercoledì 21 luglio 2021) e , ecco il vero nodo. 'I ricoveri presso il nostro Istituto' riguardano tutti 'cittadini Giovani adulti non vaccinati o con vaccinazione incompleta, con manifestazioni cliniche non preoccupanti. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) e , ecco il vero nodo. 'I ricoveri presso il nostro Istituto' riguardano tutti 'cittadiniadulti nono con vaccinazione incompleta, con manifestazioni cliniche non preoccupanti. ...

Advertising

rspinazze : RT @LaVeritaWeb: L'Unità di crisi del ministero scrive ai 400 giovani italiani in partenza per Corfù: «Se positivi verrete isolati e tutti… - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Giovani positivi al virus, contagi in aumento. I virologi: «Tutti non vaccinati, alcuni ricoverati gravi» - mattinodinapoli : Giovani positivi al virus, contagi in aumento. I virologi: «Tutti non vaccinati, alcuni ricoverati gravi» - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Giovani positivi al virus, contagi in aumento. I virologi: «Tutti non vaccinati, alcuni ricoverati gravi» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Giovani positivi al virus, contagi in aumento. I virologi: «Tutti non vaccinati, alcuni ricoverati gravi» -