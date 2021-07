Festa in discoteca nel Tarantino finisce in sparatoria, 10 feriti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si tratta di ragazzi tra i 20 e i 28 anni. Una è stata colpita alla testa, gli altri sarebbero rimasti feriti al torace e alle gambe. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Al culmine di una lite un giovane ha estratto una calibro 9 sparando all'impazzata Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si tratta di ragazzi tra i 20 e i 28 anni. Una è stata colpita alla testa, gli altri sarebbero rimastial torace e alle gambe. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Al culmine di una lite un giovane ha estratto una calibro 9 sparando all'impazzata

Advertising

cronaca_news : Taranto, sparatoria in un lido discoteca di San Vito durante una festa: 10 feriti, uno è grave… - salernonotizie : Festa non autorizzata in discoteca, multa per il titolare - UnoTvnews : Festa abusiva in una discoteca del litorale salernitano: multato il titolare - tvoggi : FESTA NON AUTORIZZATA IN DISCOTECA, MULTATO IL TITOLARE GUARDA IL VIDEO -