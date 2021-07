Fabrizio Corona, Jessica Antonini lo mette sotto accusa (Di mercoledì 21 luglio 2021) e le sue parole sono macigni Screenshot Jessica Antonini e Fabrizio CoronaNel mondo Vip, o presunto tale, i rapporti, le opinioni mutano con il mutare del vento. Un giorno scopri delle coppie affiatatissime, dal punto di vista sentimentale o solamente lavorativo, salvo poi verificare, attraverso la lettura di media informati, che quella coppia non soltanto è “scoppiata”, ma litiga di brutto facendo volare stracci dappertutto. E’ quello che si sta verificando nel rapporto tra Jessica Antonini ed indovinate chi? Esatto, Fabrizio Corona. Ti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021) e le sue parole sono macigni ScreenshotNel mondo Vip, o presunto tale, i rapporti, le opinioni mutano con il mutare del vento. Un giorno scopri delle coppie affiatatissime, dal punto di vista sentimentale o solamente lavorativo, salvo poi verificare, attraverso la lettura di media informati, che quella coppia non soltanto è “scoppiata”, ma litiga di brutto facendo volare stracci dappertutto. E’ quello che si sta verificando nel rapporto traed indovinate chi? Esatto,. Ti ...

Emanuel70123144 : RT @DBoltri: Piuttosto che dare l’ #8permille alla chiesa cattolica, lo do a Fabrizio Corona. - StraNotizie : Fabrizio Corona, ex tronista sbotta: “Mi deve dei soldi, è sparito” - juvemyheart : RT @DBoltri: Piuttosto che dare l’ #8permille alla chiesa cattolica, lo do a Fabrizio Corona. - DBoltri : Piuttosto che dare l’ #8permille alla chiesa cattolica, lo do a Fabrizio Corona. - blogtivvu : “Mi deve mille euro!”, ex tronista di Uomini e Donne attacca Fabrizio Corona -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona Belen: ecco com'era prima del chirurgo plastico. Nemmeno la mamma la riconoscerebbe I più famosi furono Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. È stata sposata con quest'ultimo per diversi anni e ha avuto il figlio Santiago. All'epoca la loro relazione fece molto ...

'Mi deve mille euro!', ex tronista di Uomini e Donne attacca Fabrizio Corona Dopo l'attacco all'ex fidanzato Davide Lorusso , Jessica Antonini torna nuovamente alla carica ma si scaglia contro Fabrizio Corona , l'ex re dei paparazzi apparentemente colpevole di non avergli dato dei soldi che le spetterebbero. Ex tronista attacca Fabrizio Corona: "Mi deve mille euro!" Mah, sto ancora ...

Silvia Provvedi: “Roba passata ormai”, la rivelazione su Fabrizio Corona Fabrizio Corona, Silvia Provvedi fa una confessione: "Ormai è roba passata" Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, hanno rilasciato una lunga intervista ...

