“Europei, contagi quintuplicati”. La menzogna sulla variante Delta (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

repubblica : Covid, a Roma contagi quintuplicati: è il dato più alto d'Italia. D'Amato: 'Effetto 'Gravina'. Paghiamo per i feste… - LegaSalvini : In 8 Paesi europei dove corre la “variante delta”, i contagi sono prossimi ai massimi storici, ma a differenza dell… - giusmo1 : Covid, a Roma contagi più che decuplicati: è il dato più alto d'Italia. L’assessore D'Amato attacca la Federcalcio.… - guiodic : RT @fattoquotidiano: BAGNI DI FOLLA Nella Capitale boom di contagi 9 giorni dopo la sfilata del bus scoperto in centro. Figc sotto accusa:… - salidaparallela : RT @fattoquotidiano: BAGNI DI FOLLA Nella Capitale boom di contagi 9 giorni dopo la sfilata del bus scoperto in centro. Figc sotto accusa:… -