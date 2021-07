Cartabia contro i pm antimafia: “Timori infondati, riforma non vale per i loro processi”. Ma il testo (e il codice penale) dicono altro (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Spesso in questi giorni si è detto che i processi di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così“, perché “i procedimenti puniti con l’ergastolo non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità” e comunque “per i reati più gravi si prevede una possibilità di proroga“. Durante il question time alla Camera, in risposta a un’interrogazione dei deputati ex M5S de “L’alternativa c’è” sulla riforma penale approvata in Consiglio dei ministri, la ministra della Giustizia Marta Cartabia liquida così le preoccupazioni espresse rispetto al testo da magistrati antimafia come Nicola Gratteri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Spesso in questi giorni si è detto che idi mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così“, perché “i procedimenti puniti con l’ergastolo non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità” e comunque “per i reati più gravi si prevede una possibilità di proroga“. Durante il question time alla Camera, in risposta a un’interrogazione dei deputati ex M5S de “L’alternativa c’è” sullaapprovata in Consiglio dei ministri, la ministra della Giustizia Martaliquida così le preoccupazioni espresse rispetto alda magistraticome Nicola Gratteri, ...

Advertising

ilriformista : I magistrati #Gratteri e #DeRaho evocano rischi per la democrazia e la sicurezza nazionale: i 5 Stelle provano ad a… - petergomezblog : I magistrati contro la riforma Cartabia: “Dannosa e inaccettabile, incoraggia le impugnazioni lascia le vittime sen… - davidefaraone : Grillo e Conte fanno pace e per festeggiare organizzano una crociata contro la riforma Cartabia sul processo penale… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA #Cartabia contro i pm antimafia: 'Timori infondati, riforma non vale per i loro processi' - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Cartabia contro i pm antimafia: “Timori infondati, riforma non vale per i loro processi”. Ma il testo (e il codice pen… -