Camila Cabello e la body positivity: "Siamo donne reali, con grasso e cellulite" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Camila Cabello ha recentemente risposto alle critiche che le sono state rivolte a causa delle sue foto recenti in cui appare 'con la pancetta' diventando così una paladina della body positivity. Camila Cabello ha scelto TikTok per rispondere alle critiche, che le sono state rivolte dopo che è stata paparazzata durante una sessione d'allenamento, lanciando un messaggio di body positivity. "Siamo donne reali, con grasso e cellulite!", ha affermato la popstar, invitando tutti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021)ha recentemente risposto alle critiche che le sono state rivolte a causa delle sue foto recenti in cui appare 'con la pancetta' diventando così una paladina dellaha scelto TikTok per rispondere alle critiche, che le sono state rivolte dopo che è stata paparazzata durante una sessione d'allenamento, lanciando un messaggio di. ", con!", ha affermato la popstar, invitando tutti ...

